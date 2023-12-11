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OYAK VE TCC arasındaki 740 milyon dolarlık iş birliği

OYAK VE TCC arasındaki 740 milyon dolarlık iş birliği Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden TCC ile OYAK arasınd,a OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili önemli bir anlaşma yapıldı.