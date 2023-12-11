OYAK VE TCC arasındaki 740 milyon dolarlık iş birliği

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında, 740 milyon dolarlık iş birliğinde imzalar atıldı.
Şirketten bir açıklama yapılarak anlaşmanın kapsamı hakkında bilgi verildi.
Anlaşma, Cimpor Portugal Holdings ile OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin hakim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili oldu.
Türkiye'ye 740 milyon dolarlık nakit kaynak
Anlaşma, Türkiye'ye 740 milyon dolarlık nakit kaynak sağlayacak.
Anlaşmayla birlikte onay sürecine girildi
Tarafların anlaşmayı imzalamasıyla, ilgili yasal otoritelerin satışın gerçekleşmesi için gereken onay süreci başladı.
Öte yandan, OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, imzalardan sonra resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak izin sürecinin başladığı, pay alım sürecine ilişkin bilgilendirmelerin, izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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