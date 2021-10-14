Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ağustosta arttı

TCMB'nin verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustosta geçen yıl sonuna kıyasla 50 milyon dolar artışla 173 milyar 400 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini ayrıntıları ile yayınlandı.

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI TOPLAM KREDİ BORCU 50 MİLYON DOLAR ARTTI

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 50 milyon dolar artarak 173 milyar 400 milyon dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ağustosta, geçen yılın sonuna kıyasla 886 milyon dolar artarak 164 milyar 500 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 835 milyon dolar gerileyerek 8 milyar 900 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARIN UZUN VADELİ KREDİLERİNDEKİ BORÇLULUK AZALDI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında ise ağustos ayında, geçen yılın sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 3 milyar 300 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 773 milyon dolar azalışla 20 milyar 800 milyon dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 975 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2 milyar 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 3 milyar 400 milyon dolar yükselirken, tahvil stoku da 2 milyar 900 milyon doları artışla 10 milyar 500 milyon dolar seviyesine çıktı.

BANKALARIN KISA VADELİ BORÇLARINDA 868 MİLYON DOLAR AZALMA

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ağustosta geçen yılın sonuna kıyasla 868 milyon dolar azalışla 5 milyar 700 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 73 milyon dolar düşüşle 1 milyar 200 milyon dolar oldu.