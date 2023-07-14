Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu geriledi TCMB, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 2,5 milyar ABD doları azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu açıklandı.

Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 2,5 milyar ABD doları azalarak 155,4 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,3 milyar ABD doları azalarak 146,4 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 849 milyon ABD doları artarak 9,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 339 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar ABD doları azalışla 12,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 60 milyon ABD doları azaldı, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 546 milyon ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 916 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 98 milyon ABD doları artışla 5,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 492 milyon ABD doları artışla 1,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.