Özel yurtların sektörden çekilmesi, yatak kapasitesini azalttı

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte yurt sorunu ortaya çıktı. Kamuoyunda yankı bulan sorunla ilgili nedenlerden biri olarak özel yurtların koronavirüs döneminde kapanmış olması gösteriliyor.

TÜM Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, öğrenci yurtları sorununun özel yurtları tekrar hayata geçirilerek aşılacağını bildirdi.

Baydar, öğrenci yurtlarıyla ilgili olarak devletçe yapılan pandemi yardımlarından yeterince faydalanılamaması sonucunda pek çok özel öğrenci yurdunun kapısına kilit vurduğunu söyledi. Baydar’a göre, özel öğrenci yurtları azalınca yatak kapasitesi ciddi oranda azaldı.

TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar, son günlerde üniversite öğrencilerinin yurt bulmakta sıkıntı yaşadığına dair çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

"KYK YURTLARI AZALMADI, ARTTI"

Geçen yıllara göre Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yatak kapasitesinde azalma olmadığını, aksine artış olduğunu belirten Baydar, ''Özel öğrenci yurtlarının fiyat artışları ise fahiş olmayıp bağlı oldukları yönetmeliğin izin verdiği ölçüde 2021 Mayıs ayı enflasyon rakamı oranında artmıştır.'' dedi.

ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİ ÖZEL YURTLARIN KAPANMASINDAN KAYNAKLANDI

Pandemiden dolayı bazı özel yurtların kapandığını belirten Başkan Baydar, şunları kaydetti:

''Yatak kapasitesi 300 binleri aşan özel öğrenci yurtları; pandemiden dolayı üniversitelerin uzaktan eğitim yapması nedeniyle iki yıla yakın bir süre kapalı kalmıştır. Sendikamıza ulaşan bilgilere göre bu süreçte devletçe yapılan pandemi yardımlarından yeterince faydalanılamaması gibi sebeplerle yurt genelinde milli ve öz sermaye ile açılmış olan pek çok özel öğrenci yurdu kapısına kilit vurarak sektörden çekilmiştir. Bu durum özel öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin ciddi oranda azalmasına neden olmuştur.

ÖZEL YURTLARIN AÇILMASI İÇİN DESTEK VERİLMELİ

Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren özel öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin eski seviyelerine çıkabilmesi için Kredi Yurtlar Kurumu tarafından bina kiralayarak yatak kapasitesini artırma yönteminden vazgeçilerek kira, tezyin, personel giderleri olmadan halen faal durumda olan özel öğrenci yurtlarından daha uygun fiyatlarla konaklama hizmeti satın alınması lazım. Kredi Yurtlar Kurumu yurtları ile kamu yararına çalışan vakıf ve dernek yurtlarından konaklama hizmeti alan yükseköğrenim öğrencilerine devletçe verilen beslenme ve barınma yardımının özel öğrenci yurtlarında kalan yükseköğrenim öğrencilerine de verilerek adı geçen kurumlarla özel öğrenci yurtları arasında ortaya çıkan haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerekir.

"KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE DE GEÇİLİR"

Hatta en önemlisi özel yurtlara verilecek bu destekten yararlanmak isteyecek tüm öğrenciler, kaçak işletilen apart, stüdyo daire ve evlerden, uzaklaşarak, bu devletin denetiminde olan yurtlara otomatikman yöneleceği için neredeyse kayıt dışılığın tamamının önüne geçilmiş olunacaktır.''