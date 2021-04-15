Özelleştirme İdaresi, 19 taşınmazı 'satış'la özelleştirecek

Resmi Gazete'de bugğn yayınlanan kararla birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirme yetkisi aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, taşınmazların satışına yönelik yeni kararlarla uygulamaya geçmeye hazırlanıyor.

Başkanlık, yeni kararla Hazineye ait 7 ilde bulunan 19 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Kurumun özelleştirme süreçlerine ilişkin yatırımcılara duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

PAZARLIK USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Buna göre, Adana, Ankara, Aydın, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa da bulunan 19 taşınmaza ilişkin ihaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

YATIRIM FONLARI OGG İÇİNDE YER ALABİLECEK

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatiflerle kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmesi için ilanda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacak. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek.

İllere ve taşınmazlara göre değişen ihalelerdeki son teklif verme, geçici teminat ve ihale şartnamesi bedelleri de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki duyuruda yer alıyor.