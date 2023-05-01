Pakistan menşeli bazı ürünlerin ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi Pakistan ile yapılan "Mal Ticareti Anlaşması" uyarınca alınan kararlar doğrultusunda bu ülkeden ithal edilecek bazı ürünler için tarife kontenjanı belirlendi.

AA

Ticaret Bakanlığı, zaman zaman gerekli görüldüğü üzere ya da ülkelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda ithalatta tarife kontenjanı açabiliyor.

Pakistan ile de yapılan "Mal Ticareti Anlaşması" uyarınca bu ülkeden ithal edilecek bazı ürünler için tarife kontenjanı belirlenerek bazı ürünler içinde gümrük vergisi muafiyeti getirildi.

Konuya ilişkin 3 ayrı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması" uyarınca ve Pakistan menşeli bazı ürünlerde tarife kontenjanı açıldı.

Patates, baharat, mısır, pirinç, yağlı tohum türleri için

Söz konusu kontenjan, patates, baharat, mısır, pirinç, yağlı tohum türleri gibi ürünler için belirlendi.

Bazı Pakistan menşeli ürünler için gümrük vergileri kaldırıldı

Bazı Pakistan menşeli ürünler için de gümrük vergileri kaldırılırken kimi ürünler için de ek mali yükümlülük uygulanacak. Pakistan menşeli ürünlerin ithalatında uygulanan ek gümrük vergileri de bu kapsamda yeniden belirlendi.

İndirim ve kontenjanlar karşılıklı

Böylece, Türk ihraç ürünleri için sağlanan pazara giriş imkanlarına karşılık bazı ürünlerde açılan tarife kontenjanları kapsamında belirli miktarlar için sıfır veya indirimli gümrük vergisi ile ithalat mümkün olacak.