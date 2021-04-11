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    Palandöken'de nisanda kayak keyfi

    Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde ilkbaharda da kayak yapılıyor. Hafta sonu iki günlük sokağa çıkama kısıtlamasında Palandöken'e gidenler, gün boyu karın keyfini çıkardı.
    • AA
    • 11.04.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 16:40
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    Palandöken'de nisanda kayak keyfi

    Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in pistlerinde, 1,5 metreyi bulan karda kayak sezonu devam ediyor.

    İLKBAHARDA KAYAK YAPMANIN KEYFİ

    Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler, ilkbaharda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

    Yaşlısıyla, genciyle pistleri dolduran kayakseverlerden Dilşat Özak, "Kayak için ailece Trabzon'dan geldik. Kısa bir kayak tatili yapmak istedik. Çok keyif alıyoruz. Her pist açık olmasa da burası çok güzel. Ben kayakta çok acemiyim ama öğrenerek halletmeye çalışıyorum. Bu mevsimde kayak yapmak çok keyfili oluyor." diye konuştu.

    Palandöken'de nisanda kayak keyfi VİDEO

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    15 NİSAN'A KADAR KAYAK DEVAM

    Palandöken'de kayak öğretmenliği yapan Yavuz Kıyıcı ise "Nisanın 15'ine kadar kayak sezonu devam edecek. Pistlerin onarımı için iki gün ara verildikten sonra tekrar açılacak ve mayıs ayında da kayak yapılabilecek." dedi.

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