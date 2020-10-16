Pamuk, Güneydoğu'da üreticisinin yüzünü güldürdü

Diyarbakır ve Mardin'de hasadın sürdüğü pamuk, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35'lik verim artışı ve fiyatının yükselmesiyle üreticini mutlu etti.

Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli oranda ham madde sağlayan pamuk, çiftçi için iyi bir yatırım olmayı sürdürüyor.

Nisan ve mayıs ayında ekimi yapılan ve bugünlerde hasat sezonunun yaşandığı pamuk, verim ve fiyat artışıyla yüz güldürüyor.

DİYARBAKIR'DA YAKLAŞIK YÜZDE 35 VERİM ARTIŞI

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bu yıl pamuğun zamanında ekildiğini ve yeteri kadar yağış aldığını söyledi. Pamuğun tam zamanında hasadına başlandığına dikkati çeken Atalar, üretim sezonu açısından herhangi bir sorunun yaşanmadığını ifade etti.

"Bu yıl diğer ürünlerde olduğu gibi pamukta da verimde ciddi bir artış var. Geçen yıla oranla yüzde 35'lik verim artışından söz edebiliriz." diyen Atalar, bu yıl çiftçinin pamukta birim alandan elde ettiği verimin kimi yerlerde 650 kilograma kadar yükseldiğini bildirdi.

"GEÇEN YIL ZOR GEÇMİŞTİ"

Bismil ilçesine bağlı kırsal Arıkgöl Mahallesi'ndeki arazisinde hasat yapan Diyarbakır-Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural da geçen yılın, hem fiyat hem de iklim koşullarından yaşanan düşük verim nedeniyle üreticiler için zor geçtiğini söyledi.

Vural, Diyarbakır'ın pamuk ekilen bütün ilçelerinde verimin bu yıl iyi olduğuna işaret ederek, "Bu yıl iklim koşulları pamuğa elverişliydi, pamuk zararlıları azdı, pamukta fazla tahribat olmadı. Hem sulamada hem de bakımda kalifiye eleman da yetişmiş. Bu nedenlerden dolayı bu yıl verim ortalaması çok yüksek." dedi.

Pamuk ton fiyatının şu anda 5 bin lira civarında olduğunu dile getiren Vural, beklentilerinin fiyatın artması yönünde olduğunu kaydetti.

“FİYATIN 5 BİN 500 İLE 6 BİN ARASINDA OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ”

Çiftçi Veysi Akyıldız, geçen yıl 1.200 dönüm tarlasında pamuk ekimi yaptığını, bu yıl ise 1.000 dönümde pamuk ürettiğini belirtti.

Akyıldız, "Geçen yıl dekardan 380-450 kilogram pamuk elde ettim. Bu yıl ise dekardan 500-600 kilogram pamuk elde etmeyi bekliyoruz. Geçen yıl pamuğun tonunu 3 bin 500 liraya sattım, 800 lira da destek aldım. Şu anda fiyat 5 bin lira. Fiyatın 5 bin 500 ile 6 bin arasında olacağını tahmin ediyoruz. Hem çiftçimiz hem de Türk ekonomisi kazanacak." diye konuştu.

"BU YIL PAMUK DAHA KALİTELİ"

İlçede çırçır fabrikası işleten Musa Çelebi de geçen yıla göre ilçedeki pamuk üretim alanında azalma olduğunu ancak bu yıl verimin daha iyi olması sebebiyle rekoltede düşüş beklemediklerini söyledi.

Çelebi, "Geçen yıla göre bu yıl pamuk çok kaliteli. Neredeyse hiç hastalık yok. Pamuğun kalitesi İzmir ile eşdeğer. İplikçiler de bu sezonun pamuğunu çok beğendi." diye konuştu.

MARDİNLİ ÜRETİCİLER MEMNUN

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Kılduman Mahallesi'nde pamuk hasadı yapan Mehmet Emin Dal, Mardin Ovası'nın topraklarının bereketli olduğunu, ekimi yapılan ürünlerin de kaliteli olduğunu söyledi.