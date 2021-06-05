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    Pamukkale'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu

    Denizli, Pamukkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluk gözleniyor.
    • AA
    • 05.06.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 13:59
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    Pamukkale'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu

    Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk tatil günü olan bu cumartesi evlerinde kalmaktan bunalan vatandaşların büyük çoğunluğu sokağa çıkmayı tercih etti.

    Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de de koronavirüs salgını sürecinde uzun aranın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde yoğunluk dikkati çekti.

    CUMARTESİ GÜNÜ KISITLAMANIN KALDIRILMASINI FIRSAT BİLENLER

    Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 1 Haziran'da uygulamaya konulan kontrollü normalleşmeyle cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilenler, Pamukkale'ye adeta akın etti.

    Pamukkale'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu ViDEO

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #1

    PAMUKKALE’Yİ ZİYARET EDENLERDEN HES KODU SORULUYOR

    HES kodu sorgulamasının ardından ören yerine alınan ziyaretçiler, travertenler üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #2

    ANTİK HAVUZ DOLDU

    Özellikle yerli turistlerin yoğun olduğu gözlenen bölgeye gelenler, antik havuza girme imkanı da buldu.

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #3

    “PAMUKKALE HARİKA BİR YER”

    Manisa'dan ailesiyle gelen Melih Semiz, ilk kez gezme fırsatı bulduğu Pamukkale'nin harika bir yer olduğunu söyledi.

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #4

    “BULUTLARIN ÜZERİNDEYMİŞİM GİBİ”

    Ankara'dan gelen Ahmet Tekin, travertenlerin üzerinde yürürken kendisini bulutların üzerindeymiş gibi hissettiğini anlattı.

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #5

    “CENNETTEN BİR KÖŞE”

    Eskişehir'den Rukiye Demirci ise travertenlerin fotoğraflarda göründüğünden daha beyaz olduğunu kaydederek, "Gerçekten değişik bir yer. Etkileyici bir manzarası var. Cennetten bir köşe gibi. Burasının böyle olduğunu hiç tahmin etmemiştim." dedi.

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #6

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #7

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #8

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #9

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #10

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #11

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #12

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #13

    Pamukkale de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu #14

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