Denizli, Pamukkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluk gözleniyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk tatil günü olan bu cumartesi evlerinde kalmaktan bunalan vatandaşların büyük çoğunluğu sokağa çıkmayı tercih etti.

Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de de koronavirüs salgını sürecinde uzun aranın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde yoğunluk dikkati çekti.

CUMARTESİ GÜNÜ KISITLAMANIN KALDIRILMASINI FIRSAT BİLENLER

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 1 Haziran'da uygulamaya konulan kontrollü normalleşmeyle cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilenler, Pamukkale'ye adeta akın etti.

Pamukkale'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluğu ViDEO

PAMUKKALE’Yİ ZİYARET EDENLERDEN HES KODU SORULUYOR

HES kodu sorgulamasının ardından ören yerine alınan ziyaretçiler, travertenler üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

ANTİK HAVUZ DOLDU

Özellikle yerli turistlerin yoğun olduğu gözlenen bölgeye gelenler, antik havuza girme imkanı da buldu.

“PAMUKKALE HARİKA BİR YER”

Manisa'dan ailesiyle gelen Melih Semiz, ilk kez gezme fırsatı bulduğu Pamukkale'nin harika bir yer olduğunu söyledi.

“BULUTLARIN ÜZERİNDEYMİŞİM GİBİ”

Ankara'dan gelen Ahmet Tekin, travertenlerin üzerinde yürürken kendisini bulutların üzerindeymiş gibi hissettiğini anlattı.

“CENNETTEN BİR KÖŞE”

Eskişehir'den Rukiye Demirci ise travertenlerin fotoğraflarda göründüğünden daha beyaz olduğunu kaydederek, "Gerçekten değişik bir yer. Etkileyici bir manzarası var. Cennetten bir köşe gibi. Burasının böyle olduğunu hiç tahmin etmemiştim." dedi.