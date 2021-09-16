Pamukova'da 8 çeşit üzümün hasadına başlandı

Sakarya, Pamukova'da Sinan Bey Karası, Kartal, Alphonse Lavellee, Yalı, Müşküle, Red Globe, Beyaz Üzüm ve Michele Palieri türlerinde üzüm yetiştiriliyor.

Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadına başlanan 8 tür üzümden 60 bin ton rekolte bekleniyor ve elde edilen bu ürünler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Üzüm üreticileri verimin geçen yıla göre arttığını, hasattan memnun olduklarını söylüyor.

8 ÇEŞİT ÜZÜM YETİŞTİRİLİYOR

Pamukova'da 40 bin dekar alanda Sinan Bey Karası, Kartal, Alphonse Lavellee, Yalı, Müşküle, Red Globe, Beyaz Üzüm ve Michele Palieri türlerinden olmak üzere toplamda 8 çeşit üzüm yetiştiriliyor.

Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, ilçede 40 bin dekar arazide üzüm yetiştirildiğini belirtti.

"MÜŞKÜLE VE YALI ÜZÜMÜ EN ÖNEMLİ ÇEŞİTLERİMİZ"

Övün, "Ciddi üzüm yetiştirme potansiyelimiz var. Bunların en önemlileri de Müşküle ve Yalı üzümü dediğimiz çeşitlerdir. Bunun yanında birçok üzüm çeşidimiz var. Şu anda ciddi şekilde üzüm hasadı yapılıyor. Çiftçilerimiz memnun. Onlar memnun olunca biz de memnun oluyoruz. Pamukova, ülkenin meyve sebze deposudur. Her tür meyve ve sebzeyi, ülkemizin her köşesine ulaştırıyoruz." dedi.

"ÜRETİMDE CİDDİ ARTIŞ VAR"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya da üzüm üretiminde Pamukova'nın Marmara Bölgesi'nde ilk sırada yer aldığını, son yıllarda dikim ve üretimde ciddi artış olduğunu dile getirdi.

Hasadın kasım ortasına kadar devam edeceğini belirten Ulukaya, "8 üzüm çeşidimiz var. Üzüm üretiminde tonaj olarak iyi durumdayız. Pandemiden tüm kesimlerin etkilendiği gibi çiftçilerimiz de etkilenmiş durumda. Çiftçimizin isteği, aracıları aradan çıkarıp pazarcıyla üreticiyi birbirine bağlamak. Fiyat, çiftçiden tüketiciye ulaşana kadar 2 katına çıkıyor. Türkiye'nin üzüm üretiminin 3'te 1'ini Pamukova karşılıyor. Üzüm üretiminde ülkede ilk sıralardayız." diye konuştu.

"ÜZÜM ÜRETİMİ GÜZEL GİDİYOR"

Çiftçi Hasan Yıldız da üzüm üretiminin güzel gittiğini fakat mali açıdan sıkıntıları olduğunu bildirdi. Yıldız, şunları kaydetti:

"Üretim aşamasında kullanılan gereçlerde ciddi fiyat artışları var. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilaçlama uygulamalarıyla verimimiz iyi. Üretim konusunda sıkıntımız yok, fakat satış konusunda durgunluk var. Topraklarımız verim açısından çok kıymetli. Ürünlerimizin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Geçen yıla göre verim açısından iyi, kalitesinde hiçbir problem yok. Satış konusunda zorluk çekiyoruz."