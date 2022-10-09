Pancar rekoltesi Sivaslı üreticinin yüzünü güldürdü

Sivas’ta pancar sökümünün başladı. Üreticiler rekolteden memnun kaldı.

Sivas’ta pancar sökümünün başlaması ile ortaya çıkan yüksek rekolte üreticilerin yüzünü güldürdü.

Sivas ve çevresinde pancar sökümüne başladı. Olgunlaşan şeker pancarlarının toprak altından çıkartılması ile ortaya çıkar yüksek rekolte üreticileri mutlu etti.

Üreticiler pancar fiyatlarında da iyileştirme bekliyor

İHA'nın haberne göre, üreticiler pancar fiyatlarında da iyileştirme beklediklerini belirtti.

Sivas’ta pancar sökümünün ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Sivas’ta şeker fabrikası bulunmadığı için Sivaslı üretici söktüğü pancarını; Kayseri, Yozgat ve Tokat’taki fabrikalara satmak zorunda kalıyor.





"8 tona yakın bir hasat gerçekleştirdik"

Şeker pancarı üreticisi Soner Pekyürek, bu yıl 300 dönüme yakın alanda pancar ekimi yaptığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl 600 dönüm alanda ekim yapmıştık. Geçtiğimiz yıl ki istenmeyen şartlardan dolayı üretimimizi yarı yarıya düşürdük. Verimli düzgün tarlaları ayçiçeği üretimine ayırdık. Meyilli ve sarp yerleri pancar üretimi için değerlendirdik. Buna rağmen 8 tona yakın bir hasat gerçekleştirdik. Bu rakam iyi. Cenabı Allah’ın rahmeti bol, verimimiz güzel. Şu an için bir sıkıntımız yok.” dedi.

Ekip olarak pancar sökümü için Sivas'tayız

Pancar işçiliği ile geçimini sağladığını belirten Gökçe Ekinsi de yaptığı açıklamada 13 kişilik bir ekip olarak pancar sökümü için Sivas’ta bulunduklarını ifade ederek, rekolteden dolayı duydukları memnunuyetini ifade etti.