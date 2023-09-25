Pancar üreticilerine avans ödemeleri bugün yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal desteklemelere devam ediyor. Bugün de pancar üreticilerine avans destekleri ödenecek.

AA Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avansın bugün pancar üreticilerinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya platformundan, pancar üreticilerine yapılacak ödemeye ilişkin şu bilgiyi verdi: Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. "Hayırlı ve bereketli olsun" Bakan Yumaklı, ayrıntıların belirttiği paylaşımında desteğin, üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını da diledi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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