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Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı
Salgın sebebiyle kapatılan iş yerlerinin vergi ödemeleri ertelendi.
- AA
- 25.01.2021 - 08:26
- Güncelleme : 25.01.2021 - 08:42
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı alındı.
Karara göre, bu işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi.
1 ARALIK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ
Karar, 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olacak. Söz konusu işletmeler, mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.