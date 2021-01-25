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    Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı

    Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı

    Salgın sebebiyle kapatılan iş yerlerinin vergi ödemeleri ertelendi.
    • AA
    • 25.01.2021 - 08:26
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 08:42
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    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı alındı.

    Karara göre, bu işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi.

    1 ARALIK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

    Karar, 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olacak. Söz konusu işletmeler, mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

    Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı #1

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