Pandemi spor ürünlerine ilgiyi arttırdı

Son dönemde koronavirüs salgınında izole tatil yapmak istenmesinin de etkisiyle outdoor olarak tabir edilen doğanın sert koşullarına dayanıklı kıyafet ve ayakkabılara ilgi arttı.

Doğanın sert koşullarına dayanıklı ürünlerin çeşitliliğindeki artışla alıcı profilleri de değişti. Eskiden sadece sporcuların tercih ettiği ürünlere şimdilerde beyaz yakalılar da ilgi gösteriyor.

Türkiye'deki beyaz yakalı sayısının artması, metropollerin büyümesi ve teknolojinin artmasının doğa sporlarına yönelimi tetikledi. Doğa şartlarına dayanıklı "outdoor" ürünlere ilgi arttı.

Metropollerin büyümesi ve teknolojinin artması neticesinde doğa sporlarına olan ilgi arttı, bular da outdoor ürün satışlarına yansıdı.

SON 5 YILDA SPOR PAZARININ BÜYÜMESİ DOĞA SPORLARINA OLAN İLGİNİN SONUCU

Sektör yetkilileri son 5 yılda spor pazarının büyümesini tamamen doğa sporlarına borçlu olduğunu vurgulayarak "Hem dünyada hem de Türkiye'de son 10 yılda ciddi bir patlama var. Batı Avrupa ve Amerika ile aynı hızda değil belki de ama bizde onları arkadan takip ediyoruz. Türkiye olarak doğa sporları ve doğa sporları ekipmanlarını doğru kullanma noktasında son 3-4 yılda bu konuda gelişim gösteriyoruz." diyor.

DOĞRU EKİPMANLA DOĞAYA ÇIKMAK ÖNEMLİ

Kano, bisiklet, dağ sporcusu Cüneyt Gazioğlu da bu konuyla ilgili “Doğru ekipmanla bu sporu yapmak gerekiyor. doğru ekipman kullanmadığınız takdirde kendinizi rahatsız hissedip bir daha doğaya çıkmak istemiyorsunuz. Biz de bunu önlemek ve bu tarz mesajlar vermek istiyoruz." dedi.