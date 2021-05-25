Pandemide müzik aletleri sektörü internetten satışı artırdı

Müzik aletleri satıcıları içinde her düzeyde işletme, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerden etkilenirken, e-ticaret yöntemi ile kendisine çıkış yolu buldu.

Daha çok İstanbul'un Beyoğlu İlçesinde, Tünel bölgesinde yapılanan müzik aletleri satıcıları uzun yıllardan bu yana enstrüman satın almak isteyenlerin uğrak noktası olarak görev yapıyor.

Burada bulunan ve 44 yıllık geçmişi olan bir firmanın 3'üncü kuşak temsilcisi Ali Sungurlu "pandemi başından bu yana internetten enstrüman satışlarının rekor düzeyde arttığını" dile getirdi.

"SATIŞLAR YÜZDE 58 ARTTI"

Kriz döneminde yatırıma inandıklarını ve bunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Sungurlu, satışlarını yüzde 58 oranında artırdıklarında, geçen yıldan bu yana toplamda 208 milyon liralık ciro elde ederek, tarihi bir rekora imza attıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE'DE 75 MİLYON DOLARLIK PAZAR VAR"

Sungurlu, sektörün içinde bulunduğu durumu "Türkiye'de 75 milyon dolarlık bir pazar mevcut. Ve bu pazarda kişi başı 1,45 dolarlık bir harcama söz konusu." diyerek ortaya koydu.