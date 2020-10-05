Pandemide yaş meyve sebzeye artan rağbet, ihracatı şahlandırdı

Koronavirüs sürecinde, tedarik zincirinde gereken tedbirleri zamanında almasıyla, 2020 yılı ilk 9 ayı sonunda Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yaş sebze ve meyve ihracatı ile ilgili bilgi vererek "Ülkemizin 2020 yılının ilk 9 ayında en fazla ihraç ettiği ürün domates, en fazla ihracat artışı elde ettiği ürün portakal oldu. Lider pazarımız Rusya’da yüzde 32 artış elde ederken ihracat hacminde en fazla yükselişi yüzde 151 ile İtalya’da yakaladık." açıklamasını yaptı.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE ÖZELLİKLE YAŞ MEYVE VE SEBZE ARANAN ÜRÜNLÜRDEN OLDU

Küresel ticarete ağır darbe vuran korona virüs salgınının etkili olduğu 2020 yılının ilk 9 ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatını kesintisiz sürdürdüğünü kaydeden Sin, “Covid-19 salgını tarımsal üretimin küresel ekonomide neb derece kritik önem taşıdığını ortaya koydu. Ülkeler için ürünlerin sağlıklı, ucuz ve güvenilir olmasının yanında tedarikinde de sürdürülebilirliğin önemi daha da anlaşılır oldu.” dedi.

EYLÜLDE NARANCİYE İHRACATI YÜZDE 35 ARTTI

Nejdat Sin, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde narenciye ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 373,8 milyon dolara ulaştığını da vurguladı.

Sin, şunları söyledi: “2020 yılı üçüncü çeyreği sonunda 2 milyon 465 bin ton yaş meyve ve sebzeyi yurt dışında değerlendiren sektörümüz, ülkemize 1 milyar 690 milyon dolar döviz kazandırdı. Yılın ilk 9 ayında yaş meyve ihracatımız 914 bin 183 ton miktar ve 835.5 milyon dolar değere ulaştı. Yaş meyvede artış oranımız yüzde 31 oldu. Aynı dönemde 819 bin 822 ton yaş sebze ihraç ederek ülkemize 469.1 milyon dolar gelir sağladık. Yaş sebzede yüzde 9’luk artış elde ettik. Bu dönemde 666 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Birliğimizin sektör ihracatına desteği yüzde 39 oranında yansıdı.

EN FAZLA İHRAÇ EDİLER İLK 3 ÜRÜN: DOMATES, KİRAZ-VİŞNE VE ŞEFTALİ

Yılın ilk 9 ayında sektör olarak en fazla ihraç ettiğimiz ilk 3 ürün 226.1 milyon dolar değer ile domates, 223.9 milyon dolar değer ile kiraz-vişne, 152 milyon dolar değer ile şeftali oldu. Söz konusu dönemde en fazla ihracat artışı yakaladığımız ürünlere baktığımızda ise yüzde 103 artış ve 65,3 milyon dolar değer ile portakal birinci, yüzde 99 artış ve 26.2 milyon dolar ile armut ikinci, yüzde 81 artış ve 27.8 milyon dolar değer ile erik üçüncü sırada yer aldı.”

Sin, ihracatın yüzde 48’inin Bağımsız Devletler Topluluğu’na, yüzde 31’inin Avrupa Birliği’ne, yüzde 12’sinin Orta Doğu’ya gerçekleştirildiğini belirtti.

EN FAZLA İHRACAT RUSYA, ALMANYA VE ROMANYA’YA

Sin, “2020 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülke 543,9 milyon dolar ile Rusya oldu. Yüzde 32 artış sağladığımız Rusya’yı 205,1 milyon dolar ile Almanya takip etti. Almanya pazarındaki artış oranımız yüzde 14 olarak gerçekleşti. Üçüncü sırada yüzde 42 değer artışı ve 120,5 milyon dolar ile Romanya yer aldı.

İTALYA'YA YÜZDE 151 İHRACAT ARTIŞI YAKALADIK

Üçüncü çeyreğin sonunda en fazla ihracat artışı yakaladığımız ülkelere baktığımızda yüzde 151 artış ve 15,9 milyon dolar değer ile İtalya birinci, yüzde 116 artış ve 41,5 milyon dolar değer ile Polonya ikinci, yüzde 70 artış ve 23,3 milyon dolar değer ile Gürcistan üçüncü sırada geldi. Ukrayna, Avusturya, Sırbistan pazarlarında da dikkat çeken artışlar yakaladık.” diye konuştu.