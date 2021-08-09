Para politikası belirsizlikleri emtia piyasasında sert satışlar getirdi

Geçen hafta emtia piyasaları, keskin dalgalanmalar yaşanmasına sahne oldu. Yatırımcıların odağındaki bu dalgalanmaların nedenlerinden birisi de para politikasındaki belirsizlikler olarak kaydedildi.

Negatif biz seyir izlenen emtia piyasasında geçen hafta üst üste Brent petrol yüzde 6,4, platin yüzde 6,3, gümüş yüzde 4,6 değer kaybetti.

BELİRSİZLİKLER EMTİA FİYATLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Küresel pay piyasalarında para politikasındaki belirsizliklere karşın makroekonomik verilerdeki karışık sinyaller sonrası genişleyici para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle rekorlar kırılırken, bu belirsizliklerle beraber emtia piyasasında geçen hafta negatif bir seyir izlendi.

FED'İN AÇIKLAMALARININ ETKİSİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin açıklamaları emtia piyasasını olumsuz etkiledi. Analistler, bu açıklamalarla beraber emtia piyasasında yılın geri kalanında düşüşlerine hakim olabileceğine dair öngörülerin arttığını belirtti.

2013 yılında varlık alımının azaltılacağına dair açıklamalarla emtia piyasasında düşüşlerin başladığını ve doların değer kazandığını anımsatan analistler, şu anda da varlık alımının azaltılacağına dair işaretlerin güçlenmesinin emtia fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

DEĞER KAYBEDEN EMTİALAR

Geçen hafta Brent petrol yüzde 6,4, platin yüzde 6,3, gümüş yüzde 4,6, kurşun yüzde 2,9, bakır yüzde 2,1, kahve yüzde 2, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 1,5, paladyum yüzde 1,1 değer kaybetti.

Koronavirüs salgınında delta varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesi petrol fiyatlarını baskılarken, Brent petrolün varil fiyatı, marttan bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞEN EMTİALARDAN

Altının ons fiyatı de geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisiyle birlikte sert düştü. ABD tahvillerine yönelik talebin artması da altının ons fiyatını baskıladı.

Analistler, Fed üyelerinden gelen şahin mesajların altını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kahve fiyatları da Brezilya’da soğuk hava etkisinin beklentilerin altında olduğu haberleriyle birlikte değer kaybetti.

TARIM EMTİALARINDA GENEL OLARAK POZİTİF SEYİR İZLENDİ

Emtia fiyatlarında geçen hafta sert satışlar görülse de tarım emtialarında kahve haricinde geçen hafta pozitif bir seyir gözlemlendi.

Geçen hafta kakao yüzde 5, şeker yüzde 4,1, pamuk yüzde 2,6, buğday yüzde 2,4, mısır yüzde 2,1 değer kazandı. Şeker ayrıca geçen hafta 0,1892 dolarla Mart 2017’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Talepte toparlanma olması ve arz tarafında diğer tarım emtialarına göre daha olumlu bir görünüme sahip olduğu için kakao fiyatlarında artış görüldü. Şeker fiyatları da Brezilya'da şeker üretiminde kesinti olacağına dair haberlerle yükseldi.

Aşılamanın ilerlemesiyle ekonomik büyümeye yönelik beklentiler de pamuk fiyatlarını olumlu etkiledi. Rusya'da 2021 yılına ait buğday üretim tahminlerinin düşüş göstermesi de buğday fiyatlarında yükselişe neden oldu.

ABD'de haftalık mısır ihracatının artış gösterdiğine yönelik veriler, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

DOĞALGAZ YAKLAŞIK 3 YILIN EN İYİ PERFORMANSINI GÖSTERDİ

Geçen hafta yüzde 5,6 artan doğalgaz fiyatları da 4,20 dolarla yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesini gördü. Doğalgaz ihracatının artması, sıcak hava dolayısıyla doğalgazla çalışan klimalara talebin artması ve doğalgaz üreticilerinin üretimde aşırıya kaçmaması fiyatları olumlu etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

"KURAKLIK TARIM EMTİALARINI ETKİLİYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kuraklık, dünya genelinde tarım emtialarını etkileyen faktör olmaya devam ettiğini belirtti.