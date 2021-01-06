Pasaport ücreti ne kadar 2021? Pasaport harç ve cüzdan bedeli ne kadar? 2021 pasaport ücretleri..

Pasaport ücreti ne kadar 2021? Pasaport harç ve cüzdan bedeli ne kadar? 2021 pasaport ücretleri..

2021 yılı için uygulanmasına karar verilen pasaport harç ve cüzdan bedelleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Pasaport almak veya yenilemen isteyenler pasaport ücreti ne kadar sorusunu araştırıyor.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte pasaport harç ve cüzdan bedellerine yeni düzenlemeler getirildi. Pasaport almak isteyen vatandaşların ödeyeceği tutar zamlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, 1 Ocak 2021'den itibaren devletin halktan topladığı vergi ve harçlarla başta trafik cezası olmak üzere her türlü para cezalarında zam yapıldı.

Pasaport sahibi olmak isteyenler, pasaport ücretleri hakkında bilgi almak için detaylı araştırma yapıyor. Peki 2021 yılı pasaport harçları ne kadar, pasaport ücretine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? İşte detaylar..

PASAPORT BEDELİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2021 yılında uygulanacak pasaport harç ve cüzdan bedelleri yüzde 9,11 oranında zamlandı.

2021 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yüzde 9.11 oranındaki yeniden değerleme sonrası yeni pasaport harçlarında fiyatların şöyle olması bekleniyor.

6 aya kadar 208 liradan 227 liraya

1 yıllık 304 liradan 331 liraya

2 yıllık 497 liradan 542 liraya

3 yıllık 706 liradan 770 lira

3 yıldan fazla 995 liradan 1085 liraya

Defter bedeli de 163 TL'den 174,05 TL’ye çıkartıldı.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pasaport başvurusu yapmak için telefonla veya internetten randevu alabilirsiniz.

♦ Telefonla 199 nolu numaradan,

♦ İnternetten randevu.nvi.gov.tr adresinden

♦ "NVI Mobil" akıllı telefon uygulamasından

Randevu günü/saatinde, İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek, sıramatikten SIRA NUMARASI alarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

PASAPORT ÇIKARTMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

3) 2 adet biyometrik fotoğraf

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

6) Varsa eski pasaport

7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.