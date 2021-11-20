Edirne'de ticari ve ekonomik açıdan çok kritik bir nokta bulunan Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda 1 olan peron sayısı 3'e çıkartılacak.

Edirne'de kent merkezinde yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan’a açılan Pazarkule Gümrük Kapısı'nın modernize edilerek daha fazla yolcu giriş çıkışının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Pazarkule Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesini kapsayan proje kapsamında, kent ekonomisine, ticaretine ve esnafına katkı sağlanacak.

GÜNDE EN AZ 1.500 ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPABİLECEK

Öte yandan Pazarkule Gümrük Kapısı'nın modernize edilerek günde en az 1.500 aracın giriş çıkış yapabileceği hale getirilecek. Ayrıca 1 olan peron sayısı da 3'e çıkartılacak.

GURBETÇİ VATANDAŞLARIN KUYRUK ÇİLESİ DE SONA ERECEK

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaz aylarında Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşların kuyruk çilesi de sona ermiş olacak.

“BURADA 3’TEN FAZLA GEREKİRSE 5 PERON YAPILANMALI”

Daha önceden gurbetçi yoğunluğunun olduğu cumartesi ve pazar günlerinde saat 11’den 1’e kadar tek perondan dolayı kısıtlamalar yapıldığını söyleyen emekli gümrük memuru Kenen Kum, “Eskiden burada yığılmalar oluyordu. Tek perondan dolayı vatandaşlarımız gümrüğü geçemediğinden yarısı geri dönüyordu. Burada 3’ten fazla gerekirse 5 peron yapılanmalı. Daha önce buradan Kapıkule sınır kapısına bağlanan yol yoktu. Yeni yol yapıldığı için ulaşım daha da kolaylaştı. Bu yolu da yapanlardan Allah razı olsun. Buraya mutlak suretle 3 peron yapılması gerekiyor.” dedi.

Pazarkule Sınır Kapısı’nda 1 olan peron sayısı 3'e çıkartılıyor VİDEO



“PERON SAYISININ ARTIRILMASIYLA VATANDAŞLARIMIZ RAHATLAYACAK”

Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a geçeceğini ifade eden vatandaşlardan İrem Koç, “Peron sayısının 1’den 3’e çıkartılacak olması çok güzel olur. Daha önceden buraya gurbetçiler geliyordu ve burada uzun kuyruklar oluşup, yığılmalar oluyordu. Pazarkule’de peron sayısının 3’e çıkartılması ile beraber burada vatandaşlarımız ve gurbetçilerimiz rahat bir şekilde gidip gelebilecek.” ifadelerini kullandı.