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    Pegasus Hava Yolları'ndan Londra'ya sefer

    Pegasus Hava Yolları'nın, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Londra’nın Stansted Havalimanı’na seferlere başlayacağı açıklandı.
    • AA
    • 23.04.2021 - 08:41
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    Pegasus Hava Yolları'ndan Londra'ya sefer

    Pegasus Hava Yolları Ankara’dan Londra’nın Stansted Havalimanı’na 22 Haziran itibarıyla seferlere başlayacak.

    BİLETLER SATIŞA AÇILDI

    Uçuşlara ilişkin Pegasus’tan yapılan açıklamada  “22 Haziran 2021 itibarıyla Londra Stansted-Ankara Esenboğa seferlerimiz satışa açılmıştır ve icra edilecektir.” denildi.

    Pegasus Hava Yolları ndan Londra ya sefer #1

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