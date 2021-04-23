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Pegasus Hava Yolları'ndan Londra'ya sefer
Pegasus Hava Yolları'nın, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Londra’nın Stansted Havalimanı’na seferlere başlayacağı açıklandı.
- AA
- 23.04.2021 - 08:41
Pegasus Hava Yolları Ankara’dan Londra’nın Stansted Havalimanı’na 22 Haziran itibarıyla seferlere başlayacak.
BİLETLER SATIŞA AÇILDI
Uçuşlara ilişkin Pegasus’tan yapılan açıklamada “22 Haziran 2021 itibarıyla Londra Stansted-Ankara Esenboğa seferlerimiz satışa açılmıştır ve icra edilecektir.” denildi.