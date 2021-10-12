Euro
10.4041
0.06%
Dolar
9.0006
-0.01%
Altın
510.19
0.48%
Borsa
1.418
0.09%
Bitcoin
516.447
2.27%
EXEN Coin
22.31
1.40%
23ºC
İstanbul
Hafif yağmur 23 C

    Perakende ciroları yıllık yüzde 37,3 arttı

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 arttı.
    • AA
    • 12.10.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 11:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Perakende ciroları yıllık yüzde 37,3 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre perakende ciro rakamları, yıllık ve aylık oranda artış gösterdi.

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 artarken aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 33,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 43,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,7 arttı.

    Perakende ciroları yıllık yüzde 37,3 arttı #1

    PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 1,8 YÜKSELDİ

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde1,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı.

    Perakende ciroları yıllık yüzde 37,3 arttı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir