Perakende ciroları yıllık yüzde 37,3 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre perakende ciro rakamları, yıllık ve aylık oranda artış gösterdi.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 artarken aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 33,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 43,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,7 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 1,8 YÜKSELDİ

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde1,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı.