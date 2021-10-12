Perakende satış hacmi ağustosta yıllık yüzde 15 yükseldi

TÜİK'in yayınladığı verilere göre Ağustos 2021 tarihli Perakende Satış Endeksleri’nin yıllık yüzde 15 aylık ise yüzde 0,3 arttığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) perakende satış hacmi, ağustosta yıllık yüzde 15 yükselişe geçti.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,3, gıda dışı satışlar yani otomotiv yakıtı hariç yüzde 23,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 yükseldi.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,3 ORANINDA YÜKSELDİ

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 azaldı.