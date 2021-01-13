Perakende satış hacmi yıllık yüzde 11,9 arttı

TÜİK'in verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2020 Perakende Satış Endekslerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,5 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2,2 YÜKSELDİ

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 26,1 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 32,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,7 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 3,7 ARTTIŞ GÖSTERDİ

Cari fiyatlarla perakende ciro kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,3 yükseldi.