Perakendeciler Ramazan'a özel kampanyalar düzenledi

AA

Ramazan'da fahiş fiyatın önüne geçmek için kırmızı ete, yumurtaya, zeytinyağına zam yapılmaması adına bir çok kurum açıklamalar yaptı.

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın fahiş fiyat denetimi arttı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün de bu aşamada bir açıklama yaparak, vatandaşların alım gücünü korumak için yerel zincir marketlerin yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

"GIDA VE TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİNE ZAM YOK"

Ömer Düzgün, bu dönemde, özellikle gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatlarda artış olmayacağını ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

"YEREL ZİNCİR MARKEZLER TÜKETİCİNİN YANINDA"

Ömer Düzgün, yerel zincir marketler olarak tüketicinin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Türkiye genelinde yerel zincirler olarak ramazana özel kampanyalar düzenledik." ifadelerini kullandı.

KAMPANYALARDA, FİYATLARI DENGEDE TUTMAK AMAÇLANDI

Geçen yıla kıyasla alım gücünde iyileşme gözlemlendiğini dile getiren Düzgün, fiyatları dengede tutmak için Ramazan kampanyaları başlattıklarını bildirdi.

RAMAZAN'A HAZIRLIK

Ramazan ayı öncesinde tüketicilerin temel gıda ürünlerine yönelik talebinin arttığını aktaran Düzgün, "Yerel zincir marketler olarak talepleri karşılamak için ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Hem fiyatların dengelenmesi hem de ürün çeşitliliği konusunda büyük çaba sarf ediyoruz. Türkiye genelinde yerel zincirler olarak ramazana özel kampanyalar düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.

TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİNDE TEDBİR ALINDI

Ramazan ayı boyunca özellikle temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarını önlemek için tedarikçilerle işbirliği içinde hareket ettiklerini ifade eden Düzgün, vatandaşların ramazan sofralarına rahatlıkla ulaşabilmesi için un, şeker, yağ, bakliyat ve temel ihtiyaç ürünlerinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

RAMAZAN KOLİSİ YERİNE HEDİYE KARTI ÖNERİSİ

Yardımseverlerin ramazan kolisi yerine mağazalarda bulunan hediye kartlarına yönelmelerini tavsiye eden Düzgün, "Hediye kartları, ihtiyaç sahiplerine kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yapma imkanı sunarak daha esnek ve etkili bir çözüm sağlıyor. Böylece yardımlar en doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Hediye kartları, yardımseverlerin desteklerini daha bilinçli bir şekilde yönlendirmelerine de olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİLERİN BÜTÇESİNİ KORUMAK İÇİN"

Düzgün, tüketicilerin bütçesini korumak için ramazan alışverişlerinde kampanyalar düzenlediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: