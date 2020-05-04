Petrol düştü, altın 1700 dolar sınırında

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Brent petrolün varil fiyatı 25.80 dolara, Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı ise 21.17 dolara düştü.

ABD ile Çin arasında iplerin koronavirüs salgını nedeniyle gerilmesi küresel piyasalar üzerindeki etkisini gösteriyor.

Gerginliğin, koronavirüs sonrası küresel toparlanmayı yavaşlatacağı endişesiyle petrol fiyatlarında yön yeniden aşağıya döndü.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginlik altın fiyatlarını ise destekledi.

PETROL FİYATLARI

Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.01 düşüşle 25.80 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 5.02 düşüşle 21.17 dolara geriledi.

KÜRESEL EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Gümüş yüzde 0.50 düşüşle 14.89 dolar,

Altın yüzde 0.07 düşüşle 1,698.99 dolar,

Bakır yüzde 1.54 düşüşle 5,106.00 dolar,

Platin yüzde 0.75 düşüşle 760.48 dolar,

Paladyum yüzde 0.39 artışla 1,918.41 dolar düzeyine indi.

İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram altın 384 lira,

Çeyrek altın 629 lira,

Cumhuriyet altın 2,512 lira