Petrol fiyatı, Kazakistan kriziyle birlikte yükseldi

Petrol, OPEC+ üyesi bazı ülkelerde yaşanan siyasi karışıklıklar sonrası art arda üçüncü kez haftayı yükselerek kapattı. Dünyada, ülkemize de yansıyacak yeni zamları işaret eden gelişmeler yaşanıyor.

Petrol fiyatları dünyada yükseliş trendini sürdürürken OPEC+’nın üretim artış kararı alması, Kazakistan’da ve Libya’da yaşananlar yükseliş trendini hızlandırdı.

Dünyada üst üste gelen olay ve açıklamaların etkisinde artan petrol fiyatlarının, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına artış olarak yansıması beklentiler dahilinde.

KAZAKİSTAN'IN TENGİZ SAHASINDA ÜRETİM ETKİLENDİ

Ülkede yaşanan karışıklıklar sonrası Kazakistan’ın en büyük petrol üreticisi, devasa Tengiz sahasındaki üretimin etkilendiğini belirtirken Libya’da yaşanan üretim sorunları da devam ediyor.

PETROL 80 DOLAR CİVARINDA İŞLEM GÖRÜYOR

Petrol, hafta içinde OPEC+'nın üretim artış kararı almasına rağmen Kazakistan ve Libya'da yaşananlar sonrası piyasaların petrol arzında sıkışıklık yaşanacağı beklentisi nedeniyle yükselişine devam etti. New York vadelileri geçtiğimiz 4 seansta toplam yüzde 6 yükselerek 80 dolar civarında işlem görmeye başladı.

ARZ SIKIŞIKLIĞI İHTİMALİ PETROL FİYATINI BASKILIYOR

Petrol piyasaları yükseliş trendine girerek ilerde arz sıkışıklığı yaşanabileceğinin sinyallerini verdi.

OPEC+'NIN ALDIĞI ÜRETİM ARTIŞI KARARINA ULAŞILMASI ZOR GÖRÜLÜYOR

OPEC+, bu hafta yaptığı aylık toplantısında şubat ayı için günlük 400 bin varillik üretim artışı kararı almıştı ancak bazı üyelerinin hedeflerini tutturamaması nedeniyle bu rakama ulaşması zor görünüyor.

LİBYA'DAKİ MİLİSLER PETROL ÜRETİMİNE ZARAR VERİYOR

Libya’da milislerin başlattığı olaylar petrol üretimine zarar verirken Rusya da geçtiğimiz ay üretim rakamlarını artırmakta başarısız oldu.

"OMİCRON'LA İLGİLİ GÖRÜŞLER DE PETROL FİYATINA ARTIRDI"

Oanda Asia Pacific Pte Ltd. Kıdemli Analisti Jeffrey Halley, “Finansal piyasaların doğru ya da yanlış bir şekilde Omikron varyantını geçici bir anormallik olarak değerlendirmesi, petrolün son birkaç haftadır ralli yapmasına neden oldu.” dedi.





BATI TEKSAS PETROLÜ 80,07 DOLARDA

Şubat vadeli Batı Teksas Petrolü Nymex piyasasında yüzde 0,8 artarak 80,07 dolara yükseldi.

BRENT PETROL 82,51 DOLARDA

Mart vadeli Brent Petrol Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,6 artarak 82,51 dolara yükseldi.