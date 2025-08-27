Petrol fiyatında düşüş bekleniyor

Petrol fiyatlarında dünyayı ve Türkiye'yi sevindirecek tahminler gelmeye devam ediyor.

Brent petrolün varili, bugün 0,3 düşüşle 66,6 dolara geriledi.

Goldman Sachs, Brent petrolün 2026 sonuna kadar 50 doların altına düşmesini bekliyor.

Goldman Sachs, artan petrol fazlası nedeniyle Brent ham petrol vadeli işlemlerinin fiyatının 2026 sonuna kadar varil başına 50 doların altına düşmesini bekliyor.

ABD'li yatırım bankası, “Petrol fazlasının genişlemesini ve 2025'in 4. çeyreğinden 2026'nın 4. çeyreğine kadar günlük ortalama 1,8 milyon varile ulaşmasını bekliyoruz. Bu da 2026 sonuna kadar küresel stoklarda yaklaşık 800 milyon varillik bir artışa yol açacak." dedi.

OECD ÜYESİ ÜLKELERİN PETROL STOKLARI

Bankanın tahminlerine göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelerdeki depolanan petrol, 2026 yılında toplam küresel stokun üçte birine yani 270 milyon varile ulaşacak.

Goldman Sachs, bu durumun OECD ülkelerindeki talep düşüşüyle birleştiğinde Brent'in gerçek değerini mevcut 70 doların ortalarından düşüreceğini belirtti.

Goldman, Brent fiyatlarının 2025'in geri kalanında vadeli işlem sözleşmelerine yakın kalmasının, ancak OECD stoklarındaki artışın hızlanmasıyla gelecek yıl bu sözleşmelerin altına düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE DESTEK

Türkiye, net petrol ithalatçısı ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye ekonomisinde büyük paya sahip olan enerji ithalatının payının azalması cari açığı düşürür.

Ekonomistlere göre, petrolün fiyatının düşmesi sanayi sektöründen son tüketiciye kadar birçok alanda fiyatların sabit kalmasına ya da düşmesine de neden olur.

"BRENT 60 DOLAR SEVİYESİNE GERİLEYEBİLİR"

Londra merkezli enerji danışmanlık şirketi Facts Global Energy Orta Doğu Petrol Piyasası Uzmanı Palash Jain, yaptığı değerlendirmede, kısa dönemde Brent petrolün varil başına 60 dolar seviyesine gerilemesinin beklendiğini söyledi.

Jain, bu beklentinin, küresel temellerin zayıflamaya devam edeceği ve petrol stok birikimlerinin artacağı öngörülerine dayandığını ifade ederek, jeopolitik gelişmelerin bu eğilimin seyrini değiştirebileceğini de sözlerine ekledi.