Petrol fiyatları 75,04 dolara çıktı

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden daha çok düştüğünü gösteren verilerle dün geceki kazanımlarını artırarak yüzde 1'e yakın artış yaşadı.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden daha çok düştüğünü gösteren verilerle dün geceki kazanımlarını artırdı.

BRENT PETROL YÜZDE 0,9, HAFİF HAM PETROL YÜZDE 1,1 ARTTI

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 75,04 dolara çıkarken, ABD hafif ham petrolü yüzde 1,1 artışla 71,24 dolara yükseldi.

American Petroleum Institute'nin dün yayınladığı veriye göre, ABD ham petrol stokları 17 Eylül ile biten haftada 6 milyon 100 bin azaldı. Analistler stoklarda 2 milyon 400 bin varil azalma olmasını bekliyorlardı.

MEKSİKA KÖRFEZİ'NDEKİ İKİ KASIRGADAN SONRA ÜRETİM DURMUŞTU

Meksika Körfezi'ndeki iki kasırgadan sonra ABD'nin birçok offshore petrol tesisinin üretimi durdurması, petrol arzını azaltmıştı.

PETROL ARZINDAKİ DARLIK DEVAM EDECEK

Bölgedeki en büyük petrol üreticisi Royal Dutch Shell'in, offshore petrol aktarım tesislerinde kasırgadan kaynaklanan hasardan dolayı gelecek yılın başına kadar üretimi kısmen azaltacağını açıklaması petrol arzındaki darlığın devam edeceğini gösterdi.