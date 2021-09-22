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    Petrol fiyatları 75,04 dolara çıktı

    Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden daha çok düştüğünü gösteren verilerle dün geceki kazanımlarını artırarak yüzde 1'e yakın artış yaşadı.
    • REUTERS
    • 22.09.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 09:30
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    Petrol fiyatları 75,04 dolara çıktı

    Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden daha çok düştüğünü gösteren verilerle dün geceki kazanımlarını artırdı.

    BRENT PETROL YÜZDE 0,9, HAFİF HAM PETROL YÜZDE 1,1 ARTTI

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 75,04 dolara çıkarken, ABD hafif ham petrolü yüzde 1,1 artışla 71,24 dolara yükseldi.

    American Petroleum Institute'nin dün yayınladığı veriye göre, ABD ham petrol stokları 17 Eylül ile biten haftada 6 milyon 100 bin azaldı. Analistler stoklarda 2 milyon 400 bin varil azalma olmasını bekliyorlardı.

    MEKSİKA KÖRFEZİ'NDEKİ İKİ KASIRGADAN SONRA ÜRETİM DURMUŞTU

    Meksika Körfezi'ndeki iki kasırgadan sonra ABD'nin birçok offshore petrol tesisinin üretimi durdurması, petrol arzını azaltmıştı.

    Petrol fiyatları 75,04 dolara çıktı #1

    PETROL ARZINDAKİ DARLIK DEVAM EDECEK

    Bölgedeki en büyük petrol üreticisi Royal Dutch Shell'in, offshore petrol aktarım tesislerinde kasırgadan kaynaklanan hasardan dolayı gelecek yılın başına kadar üretimi kısmen azaltacağını açıklaması petrol arzındaki darlığın devam edeceğini gösterdi.

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