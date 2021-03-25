Petrol fiyatları düştü, altın fiyatları yatay ilerliyor

Petrol fiyatları, Süveyş Kanalı'nda Ever Given adlı büyük bir konteyner gemisinin sıkışarak kalması ve giriş çıkışları kapatması ile yükselirken Avrupa'daki kısıtlamaların endişesi ile düştü.

Avrupa’da koronavirüs kaynaklı yeni kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının gündeme gelmesinin büyüttüğü talep endişeleri ve ABD'de ham petrol stoklarının yeniden artmaya başladığına ilişkin verilerin etkisiyle petrol fiyatları düştü.

HAM PETROL STOKLARI ARTTI

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 19 Mart'ta biten haftada 1 milyon 900 bin varil artışla 502 milyon 700 bin varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 300 bin varil artarak, günde 5 milyon 600 bin varil düzeyine yükseldi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi günde ortalama 8 milyon 600 bin varil düzeyindeydi.

RAFİNERİLERİN ÜRETTİKLERİ ÜRÜN MİKTARI ARTTI

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 1 milyon varil artarak günde ortalama 14 milyon 400 bin varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 81,6 düzeyindeydi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute-API) verilerine göre, ABD'de ham petrol stokları 19 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 2 milyon 930 bin varil yükseldi. Aynı haftada, benzin stokları 3 milyon 720 bin varil geriledi. ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 250 bin varil yükseldi.

ABD tahvil getirilerinin düşmesinin ardından, küresel emtia piyasalarında 1.730 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

KÜRESEL EMTİA PİYASALARINDAKİ İŞLEMLER

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 1,98 düşüşle 62,83 dolar, Batı Teksas yüzde 1,81 düşüşle 59,78 dolar, altın yüzde 0,04 düşüşle 1.733,83 dolar, gümüş yüzde 0,18 düşüşle 25,05 dolar, bakır yüzde 0,20 düşüşle 8 bin 889 dolar, platin yüzde 0,03 düşüşle 1.171,38 dolar, paladyum yüzde 0,01 artışla 2 bin 634,80 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

İç piyasada, gram altın 442 liraya, çeyrek altın 731 liraya, Cumhuriyet altını da 2 bin 914 liraya yükseldi.