Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı! Varili 77,09 dolar Brent petrolün varil fiyatının sınırlı yükselmesinin nedeni olarak Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların petrol arzında kesintiye yol açacağı endişeleri ve Rusya'dan yapılan petrol ihracatındaki düşüş gösterildi.

AA

Brent petrol fiyatı dünyanın odağında kalmaya devam ediyor.

Cuma günü 77,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,55 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 77,09 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyat artışının nedenleri

Fiyat artışında, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların petrol arzında kesintiye yol açacağı endişeleri ve Rusya'dan yapılan petrol ihracatındaki düşüş etkili oldu.

Kızıldeniz'deki gerginlik

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan eylemlerinin ardından bazı gemicilik şirketleri, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Ümit Burnu'na yönlendirildiğini belirtti.

Kızıldeniz'deki gerginlik sebebiyle Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen gemilerin yön değiştirmek zorunda kalması petrol piyasalarını da etkiliyor.

Babu'l Mendeb Boğazı'ı, küresel deniz yoluyla emtia sevkiyatları için dünyanın en önemli rotalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Rusya'dan petrol ihracatı kesintisi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün aralıkta petrol ihracatı kesintilerini günde 50 bin varil daha düşürebileceklerini duyurdu. Rusya halihazırda nisan ayından bu yana uyguladığı günlük 500 bin varil gönüllü kesintisini gelecek yılın ilk çeyreğinde de devam ettirecek.

Brent petroün varilinde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 77,24 ile 77,40 dolar aralığının direnç, 76,72 ile 76,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)