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    Petrol fiyatları Ida kasırgasından etkilendi

    Petrol fiyatları Ida kasırgasından sonra süren elektrik kesintileri ve sel baskınlarıyla oluşan talep ihtimaliyle gerileme gösterdi.
    • REUTERS
    • 31.08.2021 - 09:23
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    Petrol fiyatları Ida kasırgasından etkilendi

    Petrol fiyatları Ida kasırgasından sonra Louisiana'daki elektrik kesintileri ve sel baskınları nedeniyle küresel üreticilerin üretimi artırmayı planladığı zamanda rafinerilerin ham petrol talebini azaltacağı endişeleriyle geriledi.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 72,95 DOLAR

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 72,95 dolara geriledi.

    ABD hafif ham petrolü yüzde 0,6 düşüşle 68.80 dolara geriledi.

    Petrol fiyatları Ida kasırgasından etkilendi #1

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