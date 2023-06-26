Petrol fiyatları, Rusya'da Wagner isyanının arzı etkileyebileceği endişeleriyle yükseldi Ham petrol fiyatlarında silahlı başkaldırı sonrası artış kaydedildi. Uzmanlara göre fiyatlarda önemli bir ilerleme beklenmiyor.

REUTERS

Wagner'in Rusya'da yol açtığı kısa süreli karışıklık, petrol fiyatlarına yansıdı.

Petrol fiyatları, hafta sonu Rus paralı askerlerinin isyanının Rusya'daki siyasi istikrarsızlık üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişeleri artırmasının ardından pazartesi günü yükseldi.

Brent ve ABD Batı Teksas ham petrolünün vadeli işlemleri pazartesi günü yüzde 0,4 yükseldi. Asya'da ise yüzde 1,3'e kadar yükselmesinin ardından kazançta gerileme yaşandı.

Petrol fiyatları arttı

Brent 27 sent yüksek varil başına 74.12 dolardan işlem görürken, WTI 28 sent artışla 69.44 dolardan işlem gördü.

Moskova ile Wagner arasındaki gerilim, yapılan anlaşmayla birlikte cumartesi günü önlendi.

Önemli yükseliş beklenmiyor

Norveç merkezli enerji araştırma şirketi Rystad Energy, kısa süren başkaldırı nedeniyle petrol fiyatlarında önemli bir artış görmeyi beklemediğini duyurdu.

Goldman Sachs analistleri, piyasaların Rusya'da yurt içi oynaklığın arz kesintilerine yol açma olasılığının biraz daha yüksek olduğunu fiyatlayabileceğini söyledi.

Rusya, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.