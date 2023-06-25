Wagner'in kalkışması sonrası Çin'den açıklama: Rusya'yı destekliyoruz Pekin yönetimi, Wagner'e karşı Moskova'dan yana tavır takındığını duyurdu. Yaşananlar için "Rusya'nın iç işleri" denildi.

ensonhaber.com

Rusya'da Wagner'in silahlı kalkışması sonrası gözler Çin'e çevrildi.

Moskova'nın yakın müttefiki olan Pekin yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Wagner'in isyanından bir gün sonra gittiği Asya ülkesinden açıklama yapıldı.

Çin, silahlı ayaklanmayla ilgili ilk resmi açıklamasında Rusya'yı "ulusal istikrarı korumada" desteklediğini vurguladı.

Moskova'ya destek açıklaması

Dost ve stratejik ortak olarak nitelendirilen Rusya konusunda mesaj, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi:

Çin, dost komşu ve yeni çağın kapsamlı stratejik ortağı olarak, ulusal istikrarı koruma, kalkınma ve refahı sağlama konusunda Rusya'yı destekliyor.

"Rusya'nın iç işleri"

Açıklamada ayrıca Rusya'da yaşananların söz konusu ülkenin "iç işleri" olduğunun altı çizildi.

Rus yetkili Rudenko, Wagner'in yol açtığı karışıklıktan sonra plansız bir şekilde Pekin'i ziyaret etmişti.

Görüşmede tarafların, "iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda zorlu ve karmaşık bir durum arz eden uluslararası ortamda zamanında iletişim kurarak ortak çıkarlarını korumalarının" taşıdığı önemin altını çizilmişti.

Ukrayna krizi ve ortak kaygı konusu diğer uluslararası ve bölgesel meseleler de masadaydı.