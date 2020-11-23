Petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları, koronavirüse karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselişini sürdürdü ve Brent petrol ağustos ortalarından sonra ilk kez 46 doların üzerini gördü.

Yatırımcıların talep kaygılarını hafifleten koronavirüs aşısına ilişkin gelişmelerin piyasalarda yarattığı iyimserliğin havasının etkisiyle, petrol fiyatları yeni haftaya yükselerek başladı.

Virüse karşı yüzde 95 düzeyinde etkili olduğuna ilişkin açıklamalar, fiyatları olumlu etkiliyor.

Pazartesi günü erken saatlerde yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdikleri aşının da yüzde 90 etkili olduğu duyuruldu.

BRENT PETROL 45.79 DOLAR

Küresel emtia piyasalarında; Brent petrol yüzde 1,06 artışla 45.79 dolar, Batı Teksas yüzde 1,39 artışla 42.99 dolar, altın yüzde 0,33 düşüşle 1.867,17 dolar, gümüş yüzde 0,64 düşüşle 24.06 dolar, bakır yüzde 2,41 artışla 7.261 dolar, platin yüzde 0.71 düşüşle 946.44 dolar, paladyum yüzde 0.,59 artışla 2,342.31 dolar düzeyindeydi.

ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Diğer yandan, ekonomik toparlanma umutlarını yükselten aşı gelişmeleriyle artan güvenli liman varlıklardan çıkışlarla gerileyen altının ons fiyatı 1.870 doların da altına geriledi.

GRAM ALTIN 473 LİRA, ÇEYREK ALTIN 790 LİRA

Altın fiyatları, küresel piyasalarda gerilemesine karşın, dövizlerdeki artışa bağlı olarak iç piyasada gram altın 473 liraya, çeyrek altın 790 liraya, Cumhuriyet altını da 3.162 liraya yükseldi.