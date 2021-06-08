Petrol piyasasında dağıtıcıların lisansını sona erdirilecek karar

Petrol piyasasında asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin, lisansı sona erdirilecek.

Petrol piyasasında dağıtıcı, ihrakiye teslim, madeni yağ ve bayilik lisans taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin, vadesi geçmiş prim ve idari para borcunun bulunmaması gerekecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisansı başvurularına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) vadesi geçmiş prim ve idari para borcu ile vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunlu olacak.

Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile SGK'dan temin edilecek. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre SGK'ya veya GİB'e yapılabilecek ve bu konuda başvuru sahibi tarafından kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmayacak.

Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleriyle belirlenecek.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari 20 bin ton, üçüncü yıl 30 bin, dördüncü yıl 40 bin ve beşinci yıldan itibaren ise 60 bin ton beyaz ürün satışı yapması zorunlu olacak.

ASGARİ SATIŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYENİN LİSANSI İPTAL

Asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin, lisansı sona erdirilecek.

Asgari satış yükümlülüğünün yüzde 10 veya daha az sapmayla yerine getirilememesi durumunda ise lisans sona erdirilmeksizin izlemeye alınacak. Bir sonraki takvim yılında asgari satış yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumunda ilgili lisans yine sona erdirilecek.

YANILTICI BELGE DÜZENLEYEN VE BU BELGELERİ KULLANANLAR

EPDK'nin yine Resmi Gazete'de yayınlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimlerle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne göre, yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçlarının işlenmesi ve Cumhuriyet başsavcılığı ile kuruma da bildirilmesi halinde, kurum tarafından rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulacak.