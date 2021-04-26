Petrol talep baskısıyla geriledi, altın yükseldi

Petrol fiyatları, ithalatçı konumunda olan Hindistan ve Japonya'daki koronavirüs vakalarındaki artışın Asya'daki yakıt talebini azaltabileceği endişeleriyle geriledi.

Petrol fiyatları global piyasalarda gerilerken, altın fiyatları ise küresel düzeyde koronavirüs vakalarındaki hızlı artış ve doların başlıca para birimleri karşısında zayıflamasına bağlı olarak yükseldi.

KÜRESEL ÖLÇEKTE EMTİA FİYATLARI

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 1,01 düşüşle 64.75 dolar, Batı Teksas yüzde 0,77 düşüşle 61. 54 dolar, altın yüzde 0,07 artışla 1.776,59 dolar, gümüş yüzde 0,14 artışla 26,01 dolar, bakır yüzde 1,67 artışla 9.551,50 dolar, platin yüzde 0,13 artışla 1.230,63 dolar, paladyum yüzde 0,45 artışla 2.867,03 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN

İç piyasada gram altın 484 liraya, çeyrek altın 794 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 170 liraya yükseldi.