Petrol üretimi artışa geçti, kısıtlamalarla tekrar sınırlandı

Petrol fiyatlarındaki yükselme küresel piyasaların odağında olmaya devam ederken OPEC'ten bir açıklama geldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin petrol üretimini ağustos ayında Nisan 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye yükselirken kesintiler de artışı sınırladı.

GÜNDE 210 BİN VARİL ÜRETİM

OPEC üyesi ülkeler ağustos ayında günde 26 milyon 930 bin varil petrol üretirken bu rakam temmuz ayındaki tahminin günde 210 bin varil üzerinde.

Petrol üretimi şubat ayı hariç Haziran 2020'den bu yana sürekli olarak artış kaydetti.

ÇARŞAMBA GÜNÜ OPEC+ YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELECEK

OPEC ve müttefiklerinin yer aldığı OPEC+ üyeleri Nisan 2020'de yapmaya karar verdikleri kesintileri artan talep ile gevşetmeye başlamışlardı. Çarşamba günü bir araya gelecek OPEC+ yetkililerinin petrol fiyatlarının yüzde 40 artışla 73 dolar seviyesine yükselmesiyle bu kararı uygulamaya devam etmeleri bekleniyor.

ÖNCEKİ KARARIN DEVAMI BEKLENİYOR

OPEC+ içerisinden bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada "Petrol fiyatlarının seviyesi ve talebin artması ihtimali nedeniyle OPEC+'ın önceki kararını sürdürmesi muhtemel" dedi.