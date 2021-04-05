Petrol ve altın fiyatları geriledi

Emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatları en önemli kalemleri oluşturuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üretim kısıntılarını mayıs ayından itibaren kademeli olarak gevşetme konusunda anlaşınca petrol fiyatları geriledi. ABD ekonomisinde hızlı toparlanmaya yönelik iyimserliği artmasının da etkisiyle de ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesiyle altın fiyatları da değer kaybetti.

SPOT İŞLEMLERDE PETROL FİYATLARI

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,84 düşüşle 64,11 dolar, Batı Teksas yüzde 0,90 düşüşle 60,79 dolar, altın yüzde 0,42 düşüşle 1.722,47 dolar, gümüş yüzde 1,31 düşüşle 24,64 dolar, bakır yüzde 0,05 düşüşle 8 bin 805 dolar, platin yüzde 0,45 düşüşle 1.209,22 dolar, paladyum yüzde 1,02 düşüşle 2 bin 642,06 dolar düzeyindeydi.

GRAM ALTIN 453 LİRA

İç piyasada, altının onsu 1.747 liraya, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 749 liraya, Cumhuriyet altını da 2 bin 987 liraya yükseldi.