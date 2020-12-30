Petrol ve altın fiyatları yatay seyrediyor

ABD Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs yardım çeklerini 600 dolardan 2 bin dolara yükselten tasarısını onaylamasının etkisiyle hafif yükselen altının ons fiyatı 1.880 dolarda yatay hareket ediyor.

"Aşı iyimserliği" ve pandemideki yeni gelişmeler doğrultusunda petrol de yatay hareketlerini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 51 doların, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 48 doların üzerinde tutunuyor.

KÜRESEL EMTİA PİYASALARI

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,04 düşüşle 51.27 dolar, Batı Teksas yüzde 0,10 artışla 48.25 dolar, altın yüzde 0,05 artışla 1.880,16 dolar, gümüş yüzde 0,04 artışla 26,25 dolar, bakır yüzde 0,12 düşüşle 7.821 dolar, platin yüzde 0,16 artışla 1.057,35 dolar, paladyum yüzde 0,34 artışla 2.344,51 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN

İç piyasada cuma günü, gram altın 446 liraya, çeyrek altın 734 liraya, Cumhuriyet altını da 2 bin 914 liraya yükseldi.

BRENT PETROL'ÜN YÜKSELİŞİ

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Haftanın ilk işlem gününde gerçekleşen Brexit anlaşmasına rağmen hala bazı önemli konuların çözülememesi ve artan vaka sayıları sonucu Brent petrolde satış baskıları takip edilmişti. Geçtiğimiz gün ise dikkatler OPEC+'ın önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen toplantısı üzerinde olmayı sürdürürken, bugün açıklanacak stok verileri öncesi iyimserliğin devam etmesi Brent Petrol'de yükselişe neden oldu. Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol'ün 51,50 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi." denildi.