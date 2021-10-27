Piyasa değeri 1 trilyon doları geçen Tesla rakiplerine fark attı

Hertz ile yapılan anlaşmanın ardından piyasa değeri 1 trilyon doları aşan Tesla, neredeyse en büyük rakiplerinin toplam değerlerine ulaştı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmaları devam ediyor.

Yerli otomobilin seri üretime geçeceği Gemlik'teki fabrika yükselmeye devam ederken Türkiye geri sayıma geçti.

Üretilecek modeller, büyük bir vizyon ile geleceğe yatırım amacıyla elektirik enerjisiyle çalışacak şekilde tasarlanmıştı.

TESLA'DAN REKOR

Türkiye hedefine kilitlenmiş bir şekilde çalışmalarını yürütürken elektrikli araç denince akla gelen ilk marka olan Tesla yeni bir rekor kırdı.

Araç kiralama şirketi Hertz, elektrikli araç kiralama hizmetine yönelik yatırım kararının ardından Elon Musk'un kurduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile anlaşma imzaladı.

PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI GEÇTİ

Anlaşmanın ardından Tesla'nın piyasa değeri yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

Anlaşmanın ardından hisse değeri 1000 dolara kadar ulaşan Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları geçti.

RAKİPLERİNE BÜYÜK FARK ATTI

Tesla, en büyük rakipleri Honda, Ford, BMW, Volkswagen ve Toyota gibi şirketlerin neredeyse tamamının toplam değerine ulaşmış oldu.

HİSSELERİ FIRLATAN 100 BİN ARAÇLIK ANLAŞMA

ABD'li araç kiralama firmalarından Hertz, bugün yaptığı açıklamada, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirmişti.

Müşterilerinin kasım ayı itibarıyla ABD'deki büyük pazarlarda ve Avrupa'daki belirli şehirlerde Tesla Model 3 araç kiralayabileceklerini belirten Hertz, şirketin küresel operasyonlarında yeni elektrikli araç şarj altyapısı da kuracağını açıklamıştı.

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