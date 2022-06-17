Haziran ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlandı

Haziran ayında piyasa katılımcı anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 64,59, faiz beklentisi yüzde 14, Döviz kuru beklentisi 18,89 lira ve büyüme beklentisi yüzde 3,5 oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği Türkiye, haziran ayı TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Buna göre dönemsel olarak enflasyon, büyüme, faiz ve dövizle ilgili tahminler ortaya konuldu.

Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 64,59



Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.



12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 37,91

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,07 olasılıkla yüzde 30 - 36,99 aralığında, yüzde 20,31 olasılıkla ise yüzde 37- 43,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,91’inin beklentilerinin yüzde 30 - 36,99 aralığında, yüzde 25,58‘inin beklentilerinin ise yüzde 37 - 43,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri yüzde 19,54 ve yüzde 22,04

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,11 olasılıkla yüzde 18 - 21,99 aralığında, yüzde 23,26 olasılıkla ise yüzde 22 - 25,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 14 - 17,99 aralığında, yüzde 31,58’inin beklentilerinin yüzde 18 - 21,99 aralığında, yüzde 18,42‘sinin beklentilerinin ise yüzde 22 - 25,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri ay sonu beklentisi yüzde 14

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru yıl sonu beklentisi 18,89 lira

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 lira iken, bu anket döneminde 18,89 lira oldu.

12 ay sonra döviz kuru beklentisi 20,70 lira

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 lira ve 20,70 lira olarak gerçekleşti.

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,5

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

2023 büyüme beklentisi yüzde 3,8

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.