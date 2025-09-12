Piyasa katılımcılarının 2025 yılı sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları; enflasyon, dolar kuru, faiz ve büyüme beklentileri hakkındaki tahminleri ortaya koydu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

2025 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,04 olasılıkla yüzde 18,00-20,99 aralığında, yüzde 48,85 olasılıkla yüzde 21,00-23,99 aralığında, yüzde 18,40 olasılıkla ise yüzde 24,00-26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların yüzde 17,19’unun beklentilerinin yüzde 18,00-20,99 aralığında, yüzde 50,00’sinin beklentilerinin yüzde 21,00-23,99 aralığında, yüzde 21,88’inin beklentilerinin yüzde 24,00-26,99 aralığında olduğu gözlendi.

