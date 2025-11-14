Piyasa katılımcılarının beklentisine göre maaş zamları yeniden şekillendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde artarak yüzde 32,20 oldu.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde artan enflasyon beklentisi, zam beklentilerinin de yükselmesini sağladı.

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE KESİNLEŞEN ZAM ORANLARI

Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 4 aylık birikimli enflasyon yüzde 10,25'e yükselmişti.

Toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı da alan memur ve memur emeklilerinin maaşında ise 16,56'lık zam kesinleşmişti.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret de ödenecek.

Zam oranının kesinleşmesi için kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor.

MAAŞ ZAM ORANLARI BEKLENTİSİ ARTTI

Merkez Bankası tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,20'ye yükselince enflasyon beklentilerindeki yükseliş, zam beklentisini de yükseltti.

TCMB anketindeki yıl sonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 13,31

Böylece enflasyon farkı kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına yüzde 13,31 zam yapılacak.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI

Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 19 bin 127 lira 86 kuruşa yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 19,78

8. Dönem Toplu Sözleşmesinde ise memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11 zam yapılmasına karar verilmişti. Oluşan enflasyon farkı ile memurların ocak ayındaki zammı yüzde 19,78 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Yüzde 19,78 zam ile en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI

En düşük memur emekli aylığı yüzde 19,78 zam ile 22 bin 671 liradan 27 bin 155 TL'ye yükselecek.

YENİ MEMUR MAAŞI TABLOSU

Şube Müdürü: 91 bin 882,15 lira

Memur (Üniversite mezunu): 63 bin 24,64 TL

Başkomiser: 89 bin 22,14 TL

Polis Memuru: 77 bin 551,02 TL

Avukat: 88 bin 56,27 TL

Mühendis: 93 bin 667,96 TL

Uzman öğretmen: 81 bin 170,11 TL

Öğretmen: 73 bin 240,48 TL

Profesör: 133 bin 372,33 TL

Araştırma Görevlisi: 88 bin 388,06 TL

Uzman Doktor: 151 bin 65,34 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu): 73 bin 974,93 TL

SSK, Bağ-Kur: Yüzde 13,13 zam

Memur, memur emeklisi: Yüzde 19,78 zam

En düşük SSK, Bağ-Kur: 19 bin 127 TL

En düşük memur: 60 bin 492 TL

En düşük memur emeklisi: 27 bin 155 TL