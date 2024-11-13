Piyasalar ABD'deki enflasyon verilerine odaklandı

AA

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesi negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalarının ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, Trump'ın politikalarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesi varlığını koruyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed), yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir takip ettiği sıkı para politikasına karşın Trump'ın söz konusu politikalarının uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlara ilişkin olası belirsizliklerin güçlü kaldığını ifade etti.

Fed yönetimi ile Trump arasında oluşabilecek bir anlaşmazlığın getirebileceği riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmasında da bu konuya ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek.

Söz konusu gelişmeler, risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, satış baskısının tahvil piyasalarına da yansıdığı görülüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 13 baz puan artışla 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirerek, günü yüzde 4,44'ten tamamladı.

BITCOIN DÜŞTÜ

Öte yandan, Trump'ın kripto para piyasası gibi riskli varlıklara ılımlı yaklaşan isimlerin senatoya gireceğinin belli olmasıyla üst üste rekor kıran Bitcoin fiyatı da dün geriledi. Dün 90 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, yüzde 3 düşüşle 87 bin dolara indi.

Enflasyon verileri ve Powell'ın açıklamaları öncesi Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun düşüşe geçiyor gibi görünse de Fed'in hedefinin üzerinde kalabileceğini belirtti.

FED'İN FAİZ İNİDİRİMİ ORANI

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bunlarla birlikte, Fed New York Şubesi, ekim ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde yüzde 2,9'a gerileyerek dört yılın en düşük seviyesini kaydetti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Yaklaşık 1.300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, ekimde 0,1 puan azalarak yüzde 2,9'a indi.

Böylelikle ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,2 puan düşerek yüzde 2,5'e indi. Ülkede 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de 0,1 puan azalışla yüzde 2,8'e geriledi.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 590 dolara inerek son iki ayın en düşük seviyesini test etmesinin ardından, 2 bin 607 dolarda dengelendi.

Gram altın ise 2 bin 880 liradan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ekimde önceki aya göre günlük 466 bin varil artışla 26 milyon 530 bin varile yükseltmesine karşın, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 71,9 dolara ulaştı.

NEW YORK BORSASI

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,3, Dow Jones endeksi yüzde 0,9 ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,08 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

ECB YARIN FAİZ AÇIKLAYACAK

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın açıklayacağı para politikası toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Kurumsal tarafta, maden şirketlerinin hisseleri altın ve bakır fiyatlarının düşmesiyle ortalama yüzde 3,91 üzerinde düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Şirket hisselerinden, Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer’in hisseleri şirketin tarım sektöründeki durgunluğun devam etmesi nedeniyle yılın tamamına ilişkin gelir beklentisini düşürmesinin ardından bugün yüzde 14,5'lik kayıpla son 20 yılın en düşük seviyesine indi.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Öte yandan, euro/dolar 1,0599 ile yaklaşık Kasım 2023'ten beri en dip seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1,0620'ye yükseldi.

Analistler, ABD'nin gümrük tarifelerini artırması konusunda Avrupa Birliği'nde (AB) endişelerin de sürdüğünü belirtti.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kaybederek 9.226,86 puandan tamamladı.

DOLAR/TL

Dolar/TL dün yatay seyirle 34,3634'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 34,3750'den işlem görüyor.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı konut satışları

15.00 ABD haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı ortalama saatlik kazançlar

16.30 ABD, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

22.00 ABD, ekim ayı federal bütçe dengesi