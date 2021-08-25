Piyasalar, beklentilerle dalgalı seyrediyor

Küresel piyasalar, açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerle yön bulmaya çalışıyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişlerinin takip edileceğini belirtiyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE RİSK İŞTAHINI ARTIYOR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Pfizer ile BioNTech'in koronavirüs aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı vermesi ve son açıklanan makroekonomik veriler nedeniyle destekleyici para politikasının bir süre daha devam edeceği beklentisi küresel ölçekte risk iştahını artırırken, ekonomideki toparlanmaya ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1758'E YÜKSELDİ

Euro/dolar paritesi ise dün, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak günü 1,1758'den tamamladı.

ALTININ ONS FİYATI 1.791 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Dün 1.810 doları test eden altının ons fiyatı ise bu seviyede etkisini artıran satışların bugün Asya piyasalarında devam etmesiyle 1.791 dolara kadar geriledi.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 70,2 DOLARA DÜŞTÜ

Brent petrolün varil fiyatı da dünkü yüzde 3,4'lük yükselişin ardından bugün yüzde 0,5 azalışla 70,2 dolardan işlem görüyor.

DOLAR/TL 8,4190 SEVİYESİNDE

Dün yüzde 0,2 değer kaybederek 8,4103'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4190 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ağustos ayı Reel Kesim Güven Endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, ağustos ayı sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, ağustos ayı Ifo İş Ortamı Güven Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri