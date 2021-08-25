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    Piyasalar, beklentilerle dalgalı seyrediyor

    Küresel piyasalar, açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerle yön bulmaya çalışıyor.
    • AA
    • 25.08.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:03
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    Piyasalar, beklentilerle dalgalı seyrediyor

    Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişlerinin takip edileceğini belirtiyor.

    KÜRESEL ÖLÇEKTE RİSK İŞTAHINI ARTIYOR

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Pfizer ile BioNTech'in koronavirüs aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı vermesi ve son açıklanan makroekonomik veriler nedeniyle destekleyici para politikasının bir süre daha devam edeceği beklentisi küresel ölçekte risk iştahını artırırken, ekonomideki toparlanmaya ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

    Dolar/TL paritesi

    EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1758'E YÜKSELDİ

    Euro/dolar paritesi ise dün, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak günü 1,1758'den tamamladı.

    ALTININ ONS FİYATI 1.791 DOLARA KADAR GERİLEDİ

    Dün 1.810 doları test eden altının ons fiyatı ise bu seviyede etkisini artıran satışların bugün Asya piyasalarında devam etmesiyle 1.791 dolara kadar geriledi.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 70,2 DOLARA DÜŞTÜ

    Brent petrolün varil fiyatı da dünkü yüzde 3,4'lük yükselişin ardından bugün yüzde 0,5 azalışla 70,2 dolardan işlem görüyor.

    DOLAR/TL 8,4190 SEVİYESİNDE

    Dün yüzde 0,2 değer kaybederek 8,4103'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4190 seviyesinde işlem görüyor.

    Piyasalar, beklentilerle dalgalı seyrediyor #2

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    10.00 Türkiye, ağustos ayı Reel Kesim Güven Endeksi

    10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

    10.00 Türkiye, ağustos ayı sektörel güven endeksleri

    11.00 Almanya, ağustos ayı Ifo İş Ortamı Güven Endeksi

    15.30 ABD, temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri

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