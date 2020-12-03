Küresel piyasalar verileri takip ederken, yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

ABD'de dün beklentinin altında gerçekleşen istihdam verisi, koronavirüs aşısına ilişkin çalışmalar ve tekrar gündeme gelen teşvik paketi gelişmeleriyle New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,20 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,05 düşüş kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, ABD özel sektörü kasımda beklentilerin altında, 307 bin kişiye iş imkanı sağladı. Bu artış, temmuzdan bu yana görülen en düşük seviye olurken, cuma günü açıklanacak istihdam raporuna ilişkin beklentileri de olumsuz etkiledi.

FED’İN BEJ KİTABI YAYINLANDI

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayınladığı "Bej Kitap" raporu da ABD’de ekonomik toparlanmanın çoğu bölgede ılımlı kaldığı ve koronavirüs vakalarının yüksek olduğu bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

Bu gelişmelerle dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek Nisan 2018'den bu yana ilk kez 91'in altına geriledi.

AVRUPA TARAFINDA BREXIT BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve artan koronavirüs vakalarına karşın alınan tedbirler, piyasaların ülke bazında farklılıklar göstermesine neden oluyor. İngiltere'nin koronavirüs aşısına onay vermesi ve Brexit müzakerelerinde bir anlaşma sağlanabileceği ümidini dile getiren yöneticiler sayesinde FTSE 100 endeksi dün yüzde 1,2 değer kazandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyrederken, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,52 değer kaybetti.

EURO BÖLGESİ'NDE İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, işsizlik oranı yüzde 8,5'ten yüzde 8,4’e geriledi.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI, Japonya'da yatay seyirle 47,8, Çin'de ise beklentilerin üzerinde artışla 57,8 oldu.

Veriler sonrası Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

TÜFE BEKLENTİSİ

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, kasım ayı TÜFE ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi

11.55 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı perakende satışlar

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.45 ABD, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, kasım ayı ISM imalat dışı endeks