Piyasalar Euro Bölgesi'nin büyüme verisini bekliyor

Küresel piyasalarda dün alış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından bugün Euro Bölgesi'nde, ikinci çeyreğe ilişkin büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi konuşulacak.

Analistler, geçen hafta son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verilerinin ardından Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak 2. çeyrek istihdam ve büyüme verilerinin, ekonominin gidişatına ilişkin ipucu vermesi açısından kritik olacağını, yurt içinde ise Hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirtiyor.

Dün İşçi Bayramı dolayısıyla ABD piyasalarında işlem yapılmaması ve küresel çapta veri akışının nispeten zayıf olması ile cuma günü ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin ardından pay piyasalarında gözlenen yüksek risk iştahı temasının devam ettiği görüldü.

İSTİHDAM PİYASASINDA İLERLEME KAYDEDİLEMEDİĞİ İÇİN PARASAL DESTEKLERİN SÜRMESİ BEKLENTİSİ HAKİM

Analistler, küresel çapta istihdam piyasasında yeterli ilerleme kaydedilemediğine işaret eden veriler ve koronavirüsün delta varyantının ekonomik toparlanmayı baskılayacağı endişelerinin, parasal desteklerin bir müddet daha süreceği beklentilerini desteklediğini, bu durumun pay piyasalarında risk iştahının yüksek kalmasını sağladığını söyledi.

EURO BÖLGESİ'NDE 2. ÇEYREK İSTİHDAM VE BÜYÜME VERİLERİ AÇIKLANACAK

Analistler, geçen hafta son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verilerinin ardından Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak 2. çeyrek istihdam ve büyüme verilerinin, ekonominin gidişatına ilişkin ipucu vermesi açısından kritik olacağını ifade etti.

TL VARLIKLAR POZİTİF AYRIŞTI

Yurt içinde, artan küresel risk iştahının yanı sıra görece ucuz kalan fiyatlamalar nedeniyle TL varlıklarda pozitif ayrışma devam etti.

BORSA GÜNÜ KAZANÇLA KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 değer kazanarak günü 1.474,72 puandan tamamladı.

DOLAR/TL PARİTESİ 8,28

Dolar/TL paritesi, dün yüzde 0,5 gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,28 seviyelerinde bulunuyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 Almanya, temmuz ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, finansal yatırım araçlarının getiri oranı

12.00 Almanya, eylül ayı Zew Beklenti Endeksi

12.00 Euro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH ve istihdam değişimi

17.30 Türkiye, ağustos ayı bütçe dengesi