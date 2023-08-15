Piyasalar hareketlendi! Rus rublesi, Merkez Bankası kararının ardından değerlendi

Dolar/ruble paritesi dün, 28 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşmıştı.
Rusya Merkez Bankası, milli parası olan rubleyi dolar karşısındaki düşüşünü sonlandırmak için toplantı yapacağını açıklamıştı.
Rusya Merkez Bankası, rublede yaşanan değer kaybı nedeniyle bugün faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştireceğini bildirmişti.
Dolar/ruble paritesi, Rusya Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı yapacağını açıklamasının ardından 100 seviyesinden 96 seviyesine kadar indi.
Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kazandı
Haftanın ikinci işlem gününün açılışında ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kazanırken dolar/ruble paritesi 96 seviyesine geriledi.
Rusya politika faizini yükseltebilir
Uzmanlar, Rusya Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısında yüzde 8,5 seviyesindeki faiz oranını 10’a çıkarmasını bekliyor.