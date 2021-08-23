Piyasalar Jackson Hole toplantılarına odaklandı

Küresel pay piyasalarında geçen hafta negatif bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada yatırımcılar, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu ve yoğun veri gündemini takip edeceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlayabileceği beklentilerinin artması, koronavirüs delta varyantına ilişkin gelişmeler ve özellikle perakende satışlar verisinin ABD'de beklentilerin altında kalması geçen hafta pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu.

Bu hafta, ABD'de perşembe günü başlayacak ve artan vaka sayıları nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yanı sıra yoğun veri gündemi de takip edilecek.

Analistler, Jackson Hole toplantıları kapsamında cuma günü konuşma yapacak olan Powell'ın, varlık alımlarının azaltılması konusunda yapacağı yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTE

Avrupa borsalarında da cuma günü İtalya hariç pozitif bir seyir izlense de haftalık kayıplar Almanya ve İngiltere'de görece sınırlı kalırken, Fransa'da yüzde 3,91 ve İtalya'da yüzde 2,75 oldu.

Delta varyantına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğu Avrupa'da, alınan tedbirler ve vaka sayıları pay piyasalarındaki risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞLE KAPANDI

Yurt içinde, geçen hafta satışların sınırlı kaldığı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdikleri 1.440 puanın üzerinde kapanış yaptı. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,33 değer kazansa da haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,21 azalışla 1.444,63 puandan tamamladı.

DOLAR/TL BUGÜN BANKALARARASI PİYASANIN AÇILIŞINDA 8,4930 SEVİYESİNDE

Cuma günü yüzde 0,3 azalışla 8,4945'e gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4930 seviyesinde yatay seyrediyor.

Bugün ABD ve Avrupa'da öncü PMI verilerinin, yurt içinde ise tüketici güven endeksi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 üzerinde yeni hedefin 1.490 direnci olacağını söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi

10.30 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, temmuz ayı konut satışları