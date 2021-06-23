Piyasalar Powell sonrası pozitif seyrediyor

Küresel piyasaların, ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın değerlendirmeleri sonrası pozitif tarafta yoğunlaştığı görülürken, bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi izlenecek.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında "enflasyonun geçici olduğu" vurgusunu öne çıkarmasıyla yatırımcıların odağını enflasyonist endişelerden, aşılanma süreci ve ekonomik toparlanmaya yönelik iyimserliğe çevirdiğini, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

POWELL ENFLASYONUN GEÇİCİ OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Powell, yalnızca enflasyon korkusuna dayanarak faiz oranlarını önden yüklemeli bir şekilde artırmayacaklarını belirterek, "Enflasyondaki 'geçici' söylemine önemli oranda güveniyorum. Yüzde 5 enflasyon kabul edilebilir değil ve 1970'lerde gibi bir enflasyon görmemiz oldukça olasılık dışı." ifadelerini kullandı.

NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞLE KAPANDI

Bu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri dün 1,50 seviyelerinden yüzde 1,46 bandına kadar gerilerken, dolar endeksi 91,6 seviyelerine inmesinin ardından bugün iki günlük düşüşüne son vererek 91,9'a yükseldi.

BITCOIN'İN FİYATI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Öte yandan dün kripto para borsasında da oynaklığın artması dikkati çekerken, Bitcoin'in fiyatı 28 bin 808 dolarla son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti ve bugün 33 bin 800 dolar seviyelerinde dengelendi.

AVRUPA PİYASALARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Avrupa tarafında dün güne düşüşle başlayan endekslerin kapanışta yönünü pozitif tarafa çevirmesiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Dün yükselişini ikinci güne taşıyan ve 1,1944'ten kapanan euro/dolar paritesi, bugün yüzde 0,2'lik düşüşle 1,1920 seviyelerinde bulunuyor.

ASYA PİYASASI POZİTİF SEYİRDE

Asya tarafında da yeni günün alış ağırlıklı bir seyirle başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise imalat sanayi PMI verisinin haziranda 51,5'e gerilemesinin ardından yüzde 0,04'lük sınırlı artışla seyrediyor.